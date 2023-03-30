



КНДР казнит граждан за видеоролики, наркотики и религиозную деятельность – отчет

В Северной Корее распространена практика смертной казни людей за некоторые преступления. В частности, их убивают за наркотики, религиозную деятельность и распространение видео из Южной Кореи. Об этом говорится в отчете южнокорейского Министерства объединения, пишет Reuters.



Агентство опубликовало 450-страничный отчет министерства на основе показаний беженцев из КНДР в течение 2017-2022 годов. В общей сложности ведомство пообщалось с более чем 500 бежавшими оттуда жителями Северной Кореи.

“Потери широко применяются за действия, которые этого не заслуживают, включая преступления, связанные с наркотиками, за распространение южнокорейских видео, а также за религиозную деятельность”, — отмечается в отчете.

Также там рассказывается о многочисленных случаях нарушения прав человека, создании трудовых лагерей, публичных казнях, пытках и неизбирательных арестах людей. В Министерстве рассказывают, что в местах содержания людей регулярно пытают до смерти, а некоторых казнят без суда, особенно тех, кого поймали при попытке бежать из страны.В КНДР, как всегда, опровергают эту критику и называют частью заговора для свержения северокорейских властей.Согласно докладу ООН, Северная Корея финансирует свою ракетную программу и ядерные испытания за счет украденной криптовалюты. Только за последние полтора года северокорейские хакеры по всему миру похитили более 50 миллионов долларов.Один из самых высокопоставленных перебежчиков из Северной Кореи рассказал, как зарабатывает режим Ким Чен Ина. Он отметил, что КНДР активно торгует оружием и наркотиками, имеет собственную хакерскую армию, а также широкую сеть шпионов в других государствах, а особенно в Южной Корее.