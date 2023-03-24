



КНДР испытывает подводный беспилотник, способный вызвать “радиоактивное цунами”

Северная Корея провела испытания подводного беспилотника, способного вызвать “радиоактивное цунами”, сообщает государственное радио “Голос Кореи”.

“Это секретное оружие представляет собой ядерный беспилотный катер подводного нападения. Его миссия – секретно проплыть под водой, произвести сверхмощное радиоактивное цунами путем подводного взрыва, чтобы разрушить и уничтожить группировки кораблей и порт противника”, – говорится в сообщении.

Как сообщается, беспилотник был запущен 21 марта и около 59 часов находился в движении на глубине 80-150 метров. Достигнув назначенной точки, имитирующей порт противника, дрон произвел детонацию опытной боеголовки.



“Голос Кореи” также сообщает, что 22 марта в рамках учений северокорейские военные запустили две стратегические крылатые ракеты серии “Хвасар-1” и две ракеты серии “Хвасар-2”. Согласно сообщениям местных СМИ, испытания прошли в ответ на военные учения США и Южной Кореи.



В середине марта США и Южная Корея провели совместные учения под названием “Щит свободы”. Вашингтон и Сеул отрабатывали сценарии по отражению потенциальной агрессии со стороны КНДР на фоне продолжающихся испытаний баллистических ракет – за 2022 год Северная Корея осуществила ракетные пуски 37 раз, в рамках которых были запущены около 70 ракет.