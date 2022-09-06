Новости » Политика
Ключевой свидетель по делу Нетаниягу расплакалась в суде
06.09.2022 15:34 Алина Груднева

Ключевой свидетель по делу Нетаниягу расплакалась в суде

Хадас Кляйн, ключевой свидетель обвинения в процессе по делу о коррупции Биньямина Нетаниягу, расплакалась во время разговора с адвокатом лидера оппозиции.

 
Она отвечала на вопросы по поводу "подарков", которые якобы требовал Нетаниягу.
 
Когда судебный процесс возобновился, она расплакалась во время перекрестного допроса из-за оскорблений со стороны общества после дачи показаний.
 
"У меня не было отгулов, каждую секунду меня называли воровкой и обвиняли. Я терплю личные страдания, у меня есть семья и дети", — сказала Кляйн.
 
Адвокат Нетаниягу в ответ сказал, что осуждает оскорбления в ее адрес.
 
"У меня нет к вам претензий. То, что с вами делают, несправедливо", — отметил адвокат Нетаниягу.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы