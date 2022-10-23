



Ключевой айтишник, развивший платежную систему Мир, мобилизован и убит в Украине

Сотрудник «Райффайзенбанка» Тимур Измайлов, занимающий ключевую IT-должность, погиб на СВО после частичной мобилизации. Молодой человек развивал платежную систему «Мир» и состоял в списках Центробанка на мобилизационную бронь.



В начале октября авторы телеграм-канала «Осторожно, новости» сообщили об ошибочной мобилизации 33-летнего Тимура Измайлова, занимающего ключевую должность IT-специалиста банка «Райффайзенбанк» в Москве. Молодого человека, по словам его сестры Анны, пригласили в военкомат для «уточнения документов» за несколько дней до объявления частичной мобилизации, 18 сентября.



Во время посещения военкомата Тимуру вручили повестку и сообщили о призыве на учебные сборы. При повторной явке 22 числа у айтишника забрали военный билет – сотрудники военкомата объяснили, что при отказе от военной службы дело будет передано в Следственный комитет, и дали на сборы мобилизованным четыре часа.



Изданию «Агентство» сестра сотрудника "Райффайзенбанка" Анна рассказала, что ее брат погиб возле города Сватово, который находится на территории ЛНР. «В последний раз он мне написал [7 октября] в 2:53, что подняли их и они будут без связи», — говорит она.

Теперь родные программиста намерены потребовать компенсации от Минобороны. «Мы планируем отдельное заявление писать на сотрудников ведомств, на начальника военкомата», — пояснил Ерохин RTVI.



Оператор правительственной горячей линии 122 сказала RTVI, что пожаловаться на действие или бездействие сотрудников военкомата можно начальнику военкомата, а также в вышестоящий комиссариат, в прокуратуру или суд.

Дозвониться в военкомат Царицынского района не удалось. В "Райффайзенбанке" отказались от комментариев.