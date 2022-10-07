



Клочок бумаги, выданный Путиным, ничего не меняет, – Госдеп

Соединенные Штаты не признают никаких указов Путина и заявлений кремлевского руководства о присвоении Россией Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател.



"Запорожье – это Украина, атомная электростанция принадлежит Украине, электроэнергия, которую она производит, по праву принадлежит Украине", – отметил он.



Ведант Пател подчеркнул, что у Путина "нет абсолютно никаких полномочий присваивать АЭС в другой стране". Так что "клочки бумаги, выданные им или его правительством, конечно, тоже ничего не меняет".

