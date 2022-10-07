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Клочок бумаги, выданный Путиным, ничего не меняет, – Госдеп
07.10.2022 13:54 Юлия Фрилис

Клочок бумаги, выданный Путиным, ничего не меняет, – Госдеп

Соединенные Штаты не признают никаких указов Путина и заявлений кремлевского руководства о присвоении Россией Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател.

"Запорожье – это Украина, атомная электростанция принадлежит Украине, электроэнергия, которую она производит, по праву принадлежит Украине", – отметил он.

Ведант Пател подчеркнул, что у Путина "нет абсолютно никаких полномочий присваивать АЭС в другой стране". Так что "клочки бумаги, выданные им или его правительством, конечно, тоже ничего не меняет".
 

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