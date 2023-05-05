



Клинтон еще в 2011-м понял – Путин нападет на Украину

Еще в далеком 2011 году теперь уже бывший президент США Билл Клинтон понял неизбежность нападения президента РФ Владимира Путина на Украину.



А понял Клинтон то, что что российское нападение на Украину – это вопрос времени, после "холодной встречи с Путиным в швейцарском Давосе", цитирует экс-президента издание Financial Times.



Клинтон вспоминает, что во время этой встречи Путин отверг Будапештский меморандум, заключенный его предшественником Борисом Ельциным при посредничестве США, который предусматривал уважение к территориальной целостности Украины в обмен на отказ Киева от ядерного арсенала.



"Владимир Путин сказал мне в 2011 году – за три года до того, как он захватил Крым, – что он не согласен с соглашением, которое я заключил с Борисом Ельциным. Он сказал: "Я не согласен с ним. И я его не поддерживаю. И я не связан им". И я знал, что с того дня это (нападение на Украину. – Ред.) было лишь вопросом времени", – рассказал экс-президент.



Напомним, ранее Клинтон заявлял, что сожалеет из-за своей роли в ядерном разоружении Украины в 1990-х годах.



Как известно, в январе 1994 года Клинтон подписал трехстороннее соглашение с тогдашними президентами России Борисом Ельциным и Украины Леонидом Кравчуком о ликвидации арсенала стратегического ядерного оружия, которое осталось на украинской территории после распада СССР.



В декабре того же года Соединенные Штаты также присоединились к Будапештскому меморандуму, который предусматривал обязательства России уважать территориальную целостность Украины.

