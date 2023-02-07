



МВД отдали под руководство Игоря Клименко

Игорь Клименко стал новым министром внутренних дел. Решение о его назначении сегодня было принято на заседании Верховной Рады Украины.



Представлял новоназначенного главу МВД премьер-министр Денис Шмыгаль.



За назначение Клименко проголосовали 321 народный депутат. Голосование по фракциям:



"Слуга народа" - 224

"Европейская солидарность" - 0

"Батькивщина" - 18

"Платформа за жизнь и мир" - 18

"За майбутне" - 13

"Голос" - 1

"Довира" - 13

"Восстановление Украины" - 17

Внефракционные - 17



Игорь Владимирович Клименко родился в 1972 году в Киеве. Окончив Харьковский военный университет в 94-м, Клименко ушел служить в армию. В 2013 году защитил кандидатскую диссертацию по психологии, в 2019 - докторскую.



Служба Клименко в органах внутренних дел началась в 1998 году. Первую высокую должность он занял в 2015-м, возглавив департамент кадрового обеспечения Национальной полиции Украины.



Уже спустя два года Клименко был назначен заместителем главы этого ведомства, а в 2019 году стал главой Национальной полиции Украины.



Напомним, в начале 2023 года, 18 января, в Броварах произошла страшная трагедия. Вертолет ГСЧС рухнул прямо на один из жилых микрорайонов города. В результате крушения погибли 14 человек, в том числе ребенок и руководство МВД, которое находилось на борту "вертушки". Среди руководителей министерства погибли министр, первый заместитель министра и государственный секретарь МВД.



В связи с трагедией, причины которой расследуются по сей день, правительство назначило главу Нацпола Игоря Клименко заместителем министра внутренних дел и возложило на него исполнение обязанностей главы МВД.