



Климатические активисты совершили сотни преступлений в Германии

Климатические активисты группировки "Последнее поколение" совершили 580 уголовных преступлений с начала 2022 года, заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.



"Информация основывается на первом общенациональном отчете о ситуации от Федерального ведомства криминальной полиции за период с начала 2022 года", - цитирует министра Европейская правда.



По ее словам, большинство преступлений, в которых обвиняют климатических активистов, – это физическое и психологическое принуждение и повреждение имущества. В общем полиция задерживала 740 человек. Также Фезер резко раскритиковала акции протеста.



"Мы не согласны с тем, что активисты нарушают права других", – отметила министр, добавив, что действия активистов скорее вредят защите климата.



Вместе с тем, полиция вмешивается в климатические протесты и что активистов также осуждают, если это необходимо. Дебаты о том, переходит ли "Последнее поколение" границы своими протестными акциями и какие последствия целесообразно применять к этой группе, уже давно разделяют политикум.



Известно, что около двух с половиной недель назад во время рейда в нескольких федеральных землях были проведены обыски в квартирах и офисных помещениях группы. Предпосылкой для этого стали расследования в Баварии и Бранденбурге по подозрению в том, что члены "Последнего поколения" могли создать или поддерживать преступную организацию.



По словам президента Ведомства по вопросам защиты конституции Томаса Хальденванга, пока что нет достаточных доказательств того, что "Последнее поколение" можно классифицировать как экстремистское.



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