



Кличко не пугает - он готовит: враг обязательно попытается идти на Киев

Российские оккупанты будут пытаться захватить Киев, если у них будет такая возможность, ведь столица все еще остается целью агрессора. Об этом мэр заявил Киева Виталий Кличко, передает РБК-Украина.



"Некоторые в Украине и среди западных партнеров совершали большую ошибку, когда говорили, что Путин успокоится после аннексии Крыма, будто ему этого будет достаточно, что он доволен и бьет себя в грудь как большой "собиратель русских земель". Некоторые говорили, что он будет доволен Донецком и Луганском. Но ему нужны мы все, ему нужна вся Украина", - сказал он.



Кличко в разговорах с зарубежными партнерами говорит, что российский диктатор зайдет настолько далеко, насколько мы позволим ему это сделать.

Так, Киев - это столица Украины, это ее сердце и символ.



"Он был и остается целью агрессора. И если у них будет возможность, они обязательно будут пытаться идти на Киев. Я никого не пугаю, но к этому нужно быть готовым. Выводы военные сделали. Мы также контролируем действия, помогаем всем, чем можем, чтобы то, что произошло в феврале, не повторилось", - добавил мэр.



Напомним, ранее в Минобороны отмечали, что на границе Беларуси с Украиной находится недостаточное количество вражеских сил для повторного наступления. Но такой вариант может оказаться запасным в России.