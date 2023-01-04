



Китайское решение украинского вопроса

Российский политолог Е. Минченко в большом интервью изданию БИЗНЕС Online прокомментировал отношение КНР к войне в Украине.



Минченко сказал: "— О Китае вообще много мифологических моментов. Одни говорят, что он полностью за нас, другие — что готов в торге с Западом разменять Россию. Но на самом деле не верна ни одна, ни другая, полярная, точка зрения. Что происходит на самом деле? Китай достаточно быстро сформулировал свою позицию по украинскому конфликту, и она скорее в пользу России. Во-первых, Китай говорит, что надо уважать суверенитет и территориальную целостность. Тут вроде как подача в пользу Украины. Во-вторых, Китай говорит, что мы поддерживаем цели ООН. То есть ни вашим, ни нашим. В-третьих, Китай говорит, что надо понимать и учитывать законные интересы сторон в сфере безопасности. Здесь реверанс в сторону России. И в-четвертых, Китай поддерживает все усилия по мирному процессу. Причем китайцы очень сильно сосредоточились на гуманитарных вопросах. И понятно почему. Пекин часто критиковали за то, что он никак не участвовал в мировых процессах с гуманитарной точки зрения.



Важный момент. Китайцы заявили пять настойчивых требований. Первое. Диалог и переговоры как единственный способ решения конфликта. Второе. Прямой диалог Украины и России. По сути дела, предлагается исключить Запад и других посредников. Третье. Апелляция к ООН как к важной переговорной площадке и ценностям, которые заявлены в Организации Объединенных Наций. Китайцы тему сохранения ООН как модератора поддерживают. Четвертое. Против выдвижения малых и средних стран на передний план геополитических игр. Это камушек в сторону Польши и стран Балтии: «Ребята, не надо мутить». И пятое. Против возвращения к атмосфере холодной войны.



Я думаю, что, если бы СВО удалось завершить достаточно быстро, китайцы, конечно, никогда бы официально не признали территориальные приобретения России (это их принципиальная позиция, у них самих есть проблемные точки, и они очень жестко двигают проблему территориальной целостности), но неформально отнеслись бы к этому нормально. А сейчас китайские элиты очень напрягает, что конфликт на Украине превратился в затяжной. Это уже вредит мировой экономике в целом. И они очень сильно настроены на то, что надо заканчивать конфликт. Путь его завершения — прямые переговоры России и Украины. И китайцы на нашем опыте присматриваются к ситуации с Тайванем. Пока они не будут спешить с военным решением, а станут делать акцент на мирном урегулировании".