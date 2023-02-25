



Китайский производитель метеозондов отрицает связь со сбитым шпионским шаром

В производстве метеозондов в Китае доминирует компания Zhuzhou Rubber, которая производит 75% высотных аэростатов, используемых Китайским метеорологическим управлением.



Zhuzhou Rubber Research & Design Institute заявила, что не имеет отношения к воздушному шару, сбитому Соединенными Штатами ранее в этом месяце, и не является военной компанией.



Zhuzhou Rubber, подразделение китайского государственного химического гиганта ChemChina, заявила, что “в основном занимается производством зондирующих шаров из натурального латекса в соответствии со всеми применимыми законами и правилами”.



“Наши продукты используются метеостанциями для ежедневного прогнозирования погоды и НЕ имеют никакого отношения к так называемому и зарегистрированному инциденту с воздушным шаром в США”, – говорится в сообщении, размещенном на веб-сайте ChemChina.

Подозреваемый китайский воздушный шар-разведчик , который, как отрицает Пекин, был правительственным шпионским судном, в течение недели пролетал над Соединенными Штатами и Канадой, прежде чем был сбит у Атлантического побережья по приказу президента США Джо Байдена.



Китай назвал действия США по инциденту с воздушным шаром “истеричным и абсурдным” актом, нарушающим международные нормы.