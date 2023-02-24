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"Китайский мирный план" не убедил Борреля
24.02.2023 17:35 Алина Груднева

"Китайский мирный план" не убедил Борреля

Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля не убедил "китайский мирный план" по урегулированию ситуации в Украине.

Об этом он уведомил в пятницу, 24 февраля, ознакомившись с документом, представленным председателем КНР Си Цзиньпином.

"Я не называю это мирным планом, это документ о позиции", - сказал он.

Напомним, что Китай перечислил 12 пунктов, необходимых, по его мнению, для урегулированию ситуации в Украине. Из них: уважать суверенитет всех стран, отказаться от менталитета холодной войны, прекратить огонь, начать мирные переговоры, разрешить гуманитарный кризис и другое
 

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