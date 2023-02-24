



"Китайский мирный план" не убедил Борреля

Верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля не убедил "китайский мирный план" по урегулированию ситуации в Украине.



Об этом он уведомил в пятницу, 24 февраля, ознакомившись с документом, представленным председателем КНР Си Цзиньпином.



"Я не называю это мирным планом, это документ о позиции", - сказал он.



Напомним, что Китай перечислил 12 пунктов, необходимых, по его мнению, для урегулированию ситуации в Украине. Из них: уважать суверенитет всех стран, отказаться от менталитета холодной войны, прекратить огонь, начать мирные переговоры, разрешить гуманитарный кризис и другое

