Новости » Политика
Китайский истребитель совершил “агрессивный маневр” при перехвате самолета США
01.06.2023 13:43 Наталья Богинская

Китайский истребитель совершил “агрессивный маневр” при перехвате самолета США

Соединенные Штаты обвинили китайский истребитель в "неоправданно агрессивном маневре" во время перехвата военного самолета-разведчика США в международном воздушном пространстве над Южнокитайским морем. Об этом заявило Индийско-Тихоокеанское командование США.
 
Китайский истребитель J-1 пролетел перед носовой частью самолета RC-135 Военно-воздушных сил США, в результате чего последний попал в турбулентность. Как отмечают американцы, их самолет 26 мая выполнял "безопасные и обычные операции над Южнокитайским морем".

Китай рассматривает Южнокитайское море как зону для своего экономического роста и усиления глобального влияния на регион, претендуя на морскую юрисдикцию над стратегическим водным путем, где есть большие залежи нефти и газа.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы