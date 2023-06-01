



Китайский истребитель совершил “агрессивный маневр” при перехвате самолета США

Соединенные Штаты обвинили китайский истребитель в "неоправданно агрессивном маневре" во время перехвата военного самолета-разведчика США в международном воздушном пространстве над Южнокитайским морем. Об этом заявило Индийско-Тихоокеанское командование США.



Китайский истребитель J-1 пролетел перед носовой частью самолета RC-135 Военно-воздушных сил США, в результате чего последний попал в турбулентность. Как отмечают американцы, их самолет 26 мая выполнял "безопасные и обычные операции над Южнокитайским морем".



Китай рассматривает Южнокитайское море как зону для своего экономического роста и усиления глобального влияния на регион, претендуя на морскую юрисдикцию над стратегическим водным путем, где есть большие залежи нефти и газа.