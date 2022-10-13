



Китайские технологии представляют большой риск – глава GCHQ







Китайские технологии представляют серьезную угрозу безопасности и процветанию Великобритании, заявил глава британской спецслужбы радиоэлектронной разведки и защиты информации сэр Джереми Флеминг.



Флеминг добавил, что руководство Китая использует технологии для обеспечения контроля внутри страны и за рубежом. Он утверждал, что это неотложная проблема, которую необходимо решить Великобритании и союзникам.



Китай сознательно и терпеливо стремился получить "стратегическое преимущество, формируя мировую технологическую экосистему", заявил глава разведывательного управления аудитории в Королевском объединенном институте службы на своей ежегодной лекции по безопасности.



Сэр Джереми утверждал, что Коммунистическая партия Китая стремилась манипулировать технологиями, которые лежат в основе жизни людей, чтобы закрепить свое влияние дома и за рубежом и предоставить возможности для наблюдения.



Он предупредил, что Китай стремится создать "клиентскую экономику и правительства", экспортируя технологии в страны по всему миру, и сказал, что эти страны рискуют "заложить будущее", покупая китайские технологии со "скрытыми затратами".



Он указал на ряд примеров, в том числе:



Разработка Китаем спутниковой системы BeiDou - конкурента установленной сети GPS, которая, по его словам, была встроена в экспорт в более чем 120 стран. Он утверждал, что это может быть использовано для отслеживания людей или в сочетании с планами по выводу из строя спутников других стран в случае конфликта.



Новые стандарты для Интернета, предложенные Китаем, которые предусматривают усиление государственного контроля.



Планы китайских цифровых валют, которые он предложил, были признаком того, что Пекин стремится извлечь уроки из опыта России и оградить себя от воздействия санкций.



Однако китайский контроль над будущими технологиями не является неизбежным, сказал он, добавив: "Наше будущее стратегическое технологическое преимущество зависит от того, что мы будем делать дальше как сообщество".



Сэр Джереми, который руководит агентством по мониторингу коммуникаций и киберпространства, также призвал к "взрослому" разговору о сотрудничестве с Китаем в британских университетах.



Были разногласия по поводу того, что некоторые образовательные учреждения осуществляют совместные проекты с китайскими коллегами, связанными с обороной или наблюдением.



Он сказал, что Великобритания должна продолжать принимать студентов из Китая, но "быть очень четкими в тех областях технологий, где нам потребуются дополнительные меры безопасности". Он сказал аудитории, что такие области, как искусственный интеллект и квантовые вычисления, особенно важны.

