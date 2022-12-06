



Китайские СМИ: крупные города снижают ограничения

Коронавирус ослабевает, и протоколы управления могут быть понижены, заявил эксперт по государственным СМИ Китая, сообщает Guardian.



С января 2020 года Китай классифицировал Covid-19 как инфекционное заболевание категории B, но контролировал его в соответствии с протоколами категории A. В докладе говорится, что анонимный эксперт по инфекционным заболеваниям сообщил китайскому изданию Yicai, что более 95% случаев заболевания в Китае в настоящее время протекают бессимптомно и в легкой форме, а уровень смертности очень низок.



“При таких обстоятельствах придерживаться управления класса А не следует”, – добавил эксперт. По его словам, “протоколы могут быть понижены до категории управления B или даже категории C”.



Китайское правительство отмечают снижение опасности от вируса, что означает резкий поворот в политике страны по борьбе с коронавирусом, которая, по словам Си Цзиньпина, была единственным выходом.



Массовые протесты, по-видимому, побудили власти снять некоторые из самых жестких ограничений, даже несмотря на то, что стратегия “Ноль-Covid” все еще действует. Есть опасения, что миллионы людей могут пострадать, если ограничения будут полностью сняты.