



Китайская платежная система присоединилась к санкциям против банков РФ

Китайская платежная система UnionPay присоединилась к санкциям США, которые вчера ввели ограничения против двух российских банков.

Об этом говорится в заявлении российского "Тинькофф банка".



"В ближайшее время мы прекратим выпуск карт Union Pay из-за решения платежной системы", - говорится в сообщении.



В банке заявили, что карта этой платежной системы перестанет работать за рубежом с 21 июля из-за введенных санкций.



"Рекомендуем снять наличные в ближайшее время. В России карты продолжат работать как обычно", - добавили в "Тинькофф банке".



Снять наличные клиентам, оказавшихся за пределами РФ, советует и другой российский банк - "Солидарность", который также подпал под новые ограничительные меры США.



"Из-за опасений вторичных санкций некоторые банки-контрагенты могут ограничить возможность приема переводов денежных средств от банка за рубежом", - отметил банк.

