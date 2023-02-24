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Китайская компания обсуждает отправку в Россию беспилотников — Der Spiegel
24.02.2023 09:14 Евгения Маркова

Китайская компания обсуждает отправку в Россию беспилотников — Der Spiegel

Россия ведет переговоры с китайским производителем о покупке 100 беспилотников со сроком поставки в апреле, сообщил в четверг немецкий журнал Der Spiegel без ссылки на конкретные источники.

США, Германия и другие западные страны предостерегли Китай от продажи оружия России для войны против Украины, заявив, что любой такой шаг будет иметь серьезные последствия.

"Я сказал представителям Китая, что это неприемлемо", — сказал канцлер Германии Олаф Шольц общественному телевидению ZDF ранее в четверг, когда его спросили о том, может ли Китай помочь России.

Считается, что Россия , находящаяся под давлением жестких западных санкций, введенных в ответ на ее нападение на Украину, закупила оружие у Ирана и Северной Кореи, включая беспилотники, но Китай пока остается в стороне.

Der Spiegel сообщил, что китайский производитель беспилотников Xian Bingo Intelligent Aviation Technology заявил, что готов изготовить 100 прототипов своего беспилотника ZT-180, который, по словам журнала, может нести боеголовку массой 35-50 кг.

Китайский беспилотник ZT-180 похож на иранский Shahed-136, с помощью которого Россия совершила бесчисленное количество атак на Украину.

Журнал также сообщил, что у Bingo есть планы помочь создать площадку для производства беспилотников в России мощностью до 100 дронов в месяц.
 

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