



Китайская компания обсуждает отправку в Россию беспилотников — Der Spiegel

Россия ведет переговоры с китайским производителем о покупке 100 беспилотников со сроком поставки в апреле, сообщил в четверг немецкий журнал Der Spiegel без ссылки на конкретные источники.



США, Германия и другие западные страны предостерегли Китай от продажи оружия России для войны против Украины, заявив, что любой такой шаг будет иметь серьезные последствия.



"Я сказал представителям Китая, что это неприемлемо", — сказал канцлер Германии Олаф Шольц общественному телевидению ZDF ранее в четверг, когда его спросили о том, может ли Китай помочь России.



Считается, что Россия , находящаяся под давлением жестких западных санкций, введенных в ответ на ее нападение на Украину, закупила оружие у Ирана и Северной Кореи, включая беспилотники, но Китай пока остается в стороне.



Der Spiegel сообщил, что китайский производитель беспилотников Xian Bingo Intelligent Aviation Technology заявил, что готов изготовить 100 прототипов своего беспилотника ZT-180, который, по словам журнала, может нести боеголовку массой 35-50 кг.



Китайский беспилотник ZT-180 похож на иранский Shahed-136, с помощью которого Россия совершила бесчисленное количество атак на Украину.



Журнал также сообщил, что у Bingo есть планы помочь создать площадку для производства беспилотников в России мощностью до 100 дронов в месяц.

