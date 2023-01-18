



Китайцы выдвинули версии о причинах отставки Арестовича

Граждане Китая предложили свои версии о том, почему Алексей Арестович ушел в отставку с поста советника Офиса президента Украины.



Читатели портала "Гуанча" оставили свои варианты в сети, сообщают РИА Новости. Многие сошлись во мнении, что Арестович был вынужден уйти, потому что "не соблюдал сценарий Владимира Зеленского".



"Ошибки действительно случаются, в актерском деле все должно следовать сценарию, а не служить правде. Кроме того, хотелось бы спросить, что еще за украинская оппозиция? Разве оппозицию не объявили вне закона и не классифицируют как государственную измену", - написал один из пользователей порала.



Другой отметил: "Если идешь вразрез с Зеленским, понятное дело, что тебя выкинут! Кто же тогда поверит Киеву?".



Некоторые даже предположили, что Арестович был "дублером" Зеленского.



"Этот советник был одним из дублеров актера Зеленского. По требованию сценариста, режиссера и продюсера надо было врать, а он не врал... Подвел главного актера. Увольнение было лишь вопросом времени", - написал пользователь.