



Китай заявил об разоблачении американского шпиона

Власти Китая заявили, что раскрыли дело о шпионаже для Центрального разведывательного управления США. Об этом говорится в заявлении Министерства государственной безопасности КНР, сообщает Reuters.



Отмечается, что за шпионаж в пользу американской разведки был осужден 52-летний гражданин Китая по фамилии Цзэн. Он работал в военно-промышленной группе и был завербован агентом ЦРУ во время пребывания в Италии.



В Министерстве госбезопасности уточнили, что мужчину направили в Италию для продолжения учебы. Там агент ЦРУ якобы установил с ним близкие отношения во время званых ужинов, прогулок и походов в оперу.



"Постепенно Цзэн стал психологически зависимым от агента ЦРУ", - говорится в сообщении.



После этого, по версии ведомства, агент ЦРУ потребовал от китайца получения секретной информации о Вооруженных силах КНР. В то же время ему была обещана "значительная компенсация" и помощь с переездом в США вместе с семьей.



Министерство госбезопасности КНР не сообщает подробностей о понесенном мужчиной наказании, указав лишь на "принудительные меры по отношению к нему с целью своевременного возмещения убытков".



