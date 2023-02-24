



Китай заявил о готовности "урегулировать" войну России против Украины

Китай готов помочь в урегулировании войны России против Украины и сыграть "конструктивную роль". Об этом заявил спикер МИД Китая Ван Вэньбинь, передает CNN.



Китайский чиновник прокомментировал так называемый "мирный план" Пекина, представленный в годовщину вторжения России в Украину. Он отметил, что Китай готов помочь, но не объяснил, каким образом.



"Мы всегда утверждали, что все усилия, направленные на мирное разрешение кризиса, должны поощряться и поддерживаться. На основе позиционного документа Китая по политическому урегулированию кризиса в Украине Китай готов продолжать сотрудничество с международным сообществом, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании кризиса в Украине" , - сказал Ван Вэньбинь.



Напомним, Китай обнародовал анонсированный ранее "мирный план" по войне в Украине. Документ называется «Позиция Китая по политическому решению украинского кризиса». В нём 12 пунктов.



1. Уважать суверенитет всех стран. Все страны должны строго соблюдать международное законодательство, в том числе цели и принципы Устава ООН.



2. Отказаться от менталитета холодной войны. Китай призывает относиться серьезно к законным интересам безопасности отдельных стран и не допускать формирования лагерных противостояний».



3. Прекратить огонь. В войнах нет победителей, поэтому надо прекратить бой, не подливать масла в огонь и возобновить диалог между Россией и Украиной.



4. Начать мирные переговоры. Диалог и переговоры — единственный реальный выход из украинского кризиса.



5. Разрешить гуманитарный кризис. Пекин призывает не допускать политизации гуманитарных вопросов, защищать безопасность гражданских лиц и создавать гуманитарные коридоры для их эвакуации.



6. Защита гражданских лиц и военнопленных. Китай призывает стороны конфликта строго соблюдать международное гуманитарное право — воздерживаться от нападений на гражданских лиц и гражданские объекты, защищать женщин, детей, а также уважать основные права военнопленных.



7. Поддерживать безопасность атомных электростанций. Китай призывает стороны конфликта «противостоять вооружённым нападениям на мирные ядерные объекты», а также соблюдать конвенции о ядерной безопасности.



8. Снижение стратегических рисков. Ядерное оружие не может быть использовано, равно как биологическое и химическое оружие.



9. Гарантировать вывоз зерна.



10. Прекратить односторонние санкции.



11. Обеспечить стабильность цепочек производства и поставок. Все стороны должны серьёзно защищать мировую экономическую систему и противостоять попыткам её политизировать. Её нельзя использовать в качестве инструмента или оружия.



12. Содействовать послевоенному восстановлению. Международному сообществу следует принять меры для поддержки послевоенного восстановления в зонах конфликтов.