



Китай заявил, что отогнал крейсер США у островов Спратли

Китайские военные заявили во вторник, что отогнали американский ракетный крейсер, который "незаконно вторгся" в воды Китая вблизи островов Спратли в Южно-Китайском море, пишет Reuters.



"Действия американских военных серьезно нарушили суверенитет и безопасность Китая", — заявил представитель Южного командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли.



Упомянутый корабль, ракетный крейсер USS Chancellorsville, недавно прошел через Тайваньский пролив.



Комментариев от американских военных не последовало.



Тянь Цзюньли сказал, что вторжение американского крейсера показало, что Соединенные Штаты были "создателем рисков для безопасности" в Южно-Китайском море, и "является еще одним неопровержимым доказательством их гегемонии в судоходстве и милитаризации Южно-Китайского моря".



Китайские войска будут оставаться в состоянии повышенной готовности, сообщило командование Южного театра военных действий в своем аккаунте в социальной сети WeChat.



Китай претендует почти на все Южно-Китайское море, и оно стало одной из многих горячих точек в непростых отношениях между ним и Соединенными Штатами.