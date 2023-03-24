



Китай заявил, что отогнал американский эсминец в Южно-Китайском море

Министерство обороны Китая заявило в пятницу, что ему снова пришлось отслеживать и отгонять эсминец ВМС США USS Milius, который вошел в его территориальные воды в Южно-Китайском море недалеко от Парасельских островов.

“Строго требуем от США немедленно прекратить подобные провокационные действия, иначе это повлечет за собой серьезные последствия непредвиденных инцидентов”, – говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства национальной обороны.

В ВМС США заявили, что эсминец с управляемыми ракетами отстаивает свои навигационные права и свободы.

“Незаконные и широкомасштабные морские притязания в Южно-Китайском море представляют серьезную угрозу свободе мореплавания, включая свободу судоходства и полетов, свободную торговлю и беспрепятственную торговлю, а также свободу экономических возможностей для прибрежных государств Южно-Китайского моря”, – говорится в сообщении в распространенном по электронной почте заявлении 7-го флота ВМС США.

Это уже второй день подряд противостояния двух сверхдержав на фоне растущей напряженности в Южно-Китайском море.



Китай претендует на обширные территории, которые пересекаются с исключительными экономическими зонами различных стран, включая Филиппины. Ежегодно через водный путь проходит торговля с оборотом в триллионы долларов.