



Китай запретил экспорт процессоров собственной разработки

Правительство КНР запретило поставку в другие страны процессоров Loongson на архитектуре собственной разработки LoongArch.



По сообщениям росСМИ, некоторые российские производители электроники уже тестировали эти чипы, однако сейчас купить партию невозможно. Хотя российские компании не сильно зависели от китайских процессоров, при теоретической блокировке параллельного импорта они надеялись переключиться на решения Loongson.



Источник на рынке электроники подтвердил, что китайские власти запретили экспорт процессоров Loongson во все страны, так как это оригинальная разработка китайской электроники. По его мнению, лучшие чипсеты в Китае используются в военно-промышленном комплексе, и это основная причина, почему они недоступны для внешних рынков.



В то же время ноутбуки и материнские платы на Loongson можно купить на AliExpress, поэтому, возможно, запрет будет формальным.