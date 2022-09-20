



Китай выразил протест США из-за слов Байдена о Тайване

В Китае резко ответили на заявление американского президента Джо Байдена о том, что если КНР решит вторгнуться на Тайвань, то США встанут на его защиту.



Официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила: "Высказывание американской стороны грубо нарушает принцип одного Китая и положения трех китайско-американских совестных коммюнике, а также является существенным отступлением от важного обязательства США не поддерживать независимость Тайваня".



"Китай выражает в связи с этим глубокое неудовлетворение и решительный протест, а также сделал строгое представление американской стороне", — отмечается в заявлении.