



Китай ввел санкции против двух граждан США: что известно

Китай ввел санкции в отношении двух граждан США в ответ на действия Вашингтона в связи с нарушениями прав человека в Тибете.



Об этом сообщает ABC News.



В заявлении министерства иностранных дел говорится, что Тодду Штайну и Майлзу Ю Маочуну, а также их близким членам семьи будет запрещен въезд в Китай.



Любые активы, которые они имели в Китае, будут заморожены, и им будет запрещено контактировать с людьми или организациями в Китае.



Отмечается, что меры были приняты в ответ на введение США санкций в отношении двух граждан Китая "под предлогом проблемы с правами человека в Тибете".



"Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что тибетские дела являются сугубо внутренним делом Китая, и США не имеют права вмешиваться в него, и что грубое вмешательство во внутренние дела Китая будет встречено жесткими ответными мерами со стороны Китая", - заявил представитель министерства.