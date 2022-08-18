



Китай: влияние США не должно испортить отношения Иерусалима и Пекина

Один из ведущих дипломатов Китая на прошлой неделе предупредил Израиль, чтобы тот не позволял влиянию США повредить его отношениям с Пекином, сообщили в среду Бараку Равиду из Axios высокопоставленные чиновники израильского МИДа, непосредственно знакомые с этим вопросом.



Послание Лю Цзяньчао, возглавляющего отдел международных отношений Коммунистической партии Китая, послу Израиля в Пекине Ирит Бен-Аббе было прямым сообщением, которое Израиль получил из Пекина, касательно отношений США-Израиль-Китай, говорится в докладе.



Израильские официальные лица сообщили Равиду, что Лю подчеркнул важность двусторонних отношений, особенно сотрудничества в области технологий.