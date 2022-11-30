



Китай в ответ на доклад Пентагона: США – главная “ядерная угроза”

В среду Министерство обороны США опубликовало свою оценку “событий в военной сфере и безопасности, затрагивающих КНР”, отметив ряд наблюдений, в том числе рост китайского ядерного вооружения и баллистических ракет.



В отчете говорится, что китайские ракетные войска удвоили свои количество межконтинентальных баллистических ракет со 150 до 300 и планируют увеличить свои ядерные боеголовки с нынешних 400 до 1500 к 2035 году.



Лю Пэнъюй, пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне заявил, что отчет, “игнорирует факты и наполнен предвзятостью”.



“США используют этот доклад для раздувания теории о “китайской ядерной угрозе”, – сказал Лю Пэнъюй. “Но на самом деле главным источником ядерной угрозы в мире являются не кто иной, как сами США. Они по-прежнему инвестируют триллионы долларов в модернизацию своей “ядерной триады”, разрабатывая ядерное оружие малой мощности и снижая порог применения ядерного оружия”.



Пресс-секретарь посольства отметил также, что “США отказались от правовых инструментов в области контроля над вооружениями”, включая Договор о противоракетной обороне, Договор о ракетах средней и меньшей дальности и Договор о ядерных силах.



По словам Лю Пэнъюя, Вашингтон “продолжает продвигать развертывание противоракетных систем по всему миру, возобновил исследования, разработки и испытания ракет средней дальности наземного базирования и стремится разместить их в Европе и Азии”.



“Эти действия США серьезно подрывают глобальную стратегическую стабильность и международный мир и безопасность”, – сказал Лю Пэнъюй. “Ядерное оружие Китая не будет угрожать ни одной стране, пока она не применит ядерное оружие против Китая”.

