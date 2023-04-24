



Китай уважает бывшие советские государства как суверенные - МИД

Китай уважает статус независимых суверенных государств, которые возникли после распада Советского Союза, заявило министерство иностранных дел Китая в понедельник после того, как представитель Пекина в Париже вызвал дипломатическую бурю, поставив под сомнение их суверенитет, сообщает Reuters.



Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин изложила официальную позицию правительства во время очередной пресс-конференции в Пекине, отвечая на вопрос, поддерживает ли Китай комментарии посла.



"Китайская сторона уважает статус государств-членов как суверенных государств после распада Советского Союза", - сказала Мао, добавив, что Китай был одной из первых стран, установивших дипломатические отношения с этими странами.



По ее словам, в вопросе территориального суверенитета позиция Китая последовательна и четкая.



Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН, сказала Мао.



Как пишет агентство, "отвечая на вопрос о том, признает ли Китай Украину как суверенное государство, Мао сказала, что позиция Китая в этом вопросе является объективной и справедливой".



"Советский Союз был федеративным государством, и внешне в целом он имел статус субъекта международного права, поэтому, наоборот, после распада Советского Союза различные республики имеют статус суверенных государств", - сказала она.



И только суверенные государства могут стать официальными членами ООН, сказала она.



"Упомянутая вами страна является полноправным членом ООН", - отметила Мао.



