



Китай усиливает цензуру, ужесточая стандарты для журналистов

Национальное управление коммунистической партии Китая по делам печати и публикаций объявило о новых "мерах по проведению профессионального квалификационного экзамена журналистов"и правилах их применения, которые вступят в силу с 1 июля 2023 года. Новые правила были изданы совместно с Министерством трудовых ресурсов и социального обеспечения.



В правилах говорится, что они были сформулированы для "выполнения требований продвигаемых партией пропаганды и идеологии и контроля работы средств массовой информации".



Экзамен призван оценить, обладают ли журналисты необходимыми "политическими качествами". Другими словами, он должен определить, будут ли они поддерживать КПК и придерживаться ее политической ориентации.



В течение нескольких лет китайский режим консолидировал и усиливал свой контроль над журналистами и СМИ. Новый экзамен будет проверять способность журналистов давать политически корректные ответы в профессиональной среде, говорится в сообщении "Радио Свободная Азия".



Журналисты должны будут сдать экзамен, чтобы получить пресс-карту — единственный юридический документ, позволяющий им работать в Китае.



"Теперь, когда это единый национальный экзамен, степень контроля режима над прессой будет выше, чем когда-либо. Журналистам не разрешают высказывать свое мнение или говорить правду", — сказал бывший журналист, который отказался назвать свою фамилию, опасаясь репрессий.



Согласно новым правилам, пресс-карта должна обновляться каждые пять лет и проверяться каждый год. Если журналист не проходит проверку на политкорректность, его пресс-карта аннулируется. Нарушителям грозят штрафы и уголовное преследование со стороны властей.



По мере ужесточения контроля со стороны КПК число лицензированных журналистов в Китае продолжает сокращаться. В ноябре 2012 года количество аккредитованных журналистов в стране составляло 248 101. К апрелю 2022 года это число сократилось до 180 075 журналистов. Таким образом, за 10 лет число журналистов сократилось на 27,4%.



В условиях, когда вспышка Covid-19 в самом разгаре, контроль Китая над информацией и масштабы этого контроля особенно очевидны.



Даляньский политехнический университет в провинции Ляонин на северо-востоке Китая 3 января опубликовал 25 некрологов за один день, что вызвало серьезную озабоченность. Позже университет отозвал список умерших от 3 января. На момент публикации на сайте университета остались только те некрологи, которые были опубликованы до конца 2022 года.



20 декабря Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил о 3101 новом подтвержденном случае заражения по всей стране. Однако, согласно просочившемуся протоколу внутреннего заседания Национальной комиссии здравоохранения Китая, в тот день было инфицировано около 37 миллионов заражений, или примерно в 12 тысяч раз больше.