



Китай угрожает "перевоспитать" тайваньцев в концлагерях

Угрозы Китая являются отголоском политики массовых лагерей перевоспитания в Китае , где содержались миллионы уйгуров, что признается США, Великобританией, Канадой и Нидерландами, как геноцид уйгурского народа.



Китай считает демократический остров Тайвань частью своей территории и пообещал вернуть его в состав КНР, даже если для этого потребуется сила.



"Я уверен, что тайваньское население снова поддержит воссоединение и станет патриотами", — заявил посол Китая во Франции Лу Шайе на местном телевидении, добавив, что тайваньское население в настоящее время "фактически обработано и зомбировано".



"Его необходимо перевоспитать, чтобы устранить сепаратистскую мысль и сепаратистскую теорию", — сказал Лу Шайе.



Посол Китая в Австралии Сяо Цянь также заявил, что население Тайваня необходимо научить "правильному" отношению к Китаю после вторжения.



Директор Центра уйгурских исследований Абдул Хаким сказал, что слова Лу были леденящим душу отзвуком лагерей, в которых содержатся уйгуры, в Синьцзяне.



"Теперь Китай заявляет, что создаст концлагерь на Тайване", — написал он.

