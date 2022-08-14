Китай угрожает "перевоспитать" тайваньцев в концлагерях
Угрозы Китая являются отголоском политики массовых лагерей перевоспитания в Китае , где содержались миллионы уйгуров, что признается США, Великобританией, Канадой и Нидерландами, как геноцид уйгурского народа.
Китай считает демократический остров Тайвань частью своей территории и пообещал вернуть его в состав КНР, даже если для этого потребуется сила.
"Я уверен, что тайваньское население снова поддержит воссоединение и станет патриотами", — заявил посол Китая во Франции Лу Шайе на местном телевидении, добавив, что тайваньское население в настоящее время "фактически обработано и зомбировано".
"Его необходимо перевоспитать, чтобы устранить сепаратистскую мысль и сепаратистскую теорию", — сказал Лу Шайе.
Посол Китая в Австралии Сяо Цянь также заявил, что население Тайваня необходимо научить "правильному" отношению к Китаю после вторжения.
Директор Центра уйгурских исследований Абдул Хаким сказал, что слова Лу были леденящим душу отзвуком лагерей, в которых содержатся уйгуры, в Синьцзяне.
"Теперь Китай заявляет, что создаст концлагерь на Тайване", — написал он.