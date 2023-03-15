



Китай стремится повысить рождаемость: какие способы рассматриваются

В Китае наблюдается демографический кризис. Обеспокоенные ситуацией чиновники выдвинули более 20 рекомендаций, которые могли бы способствовать повышению рождаемости, пишет Reuters.



Кризис в КНР возник из-за "политики одного ребенка", который действовал в стране на протяжении 35 лет. В 2021 году власти позволили семьям заводить до трех детей, но это ситуацию не изменило. Китайцы жалуются на то, что расходы на содержание ребенка слишком высоки, в то время как доходы остаются низкими, а система соцзащиты – слабой.



Среди предложений, озвученных во время ежегодного собрания Народной политической консультативной конференции Китая, звучали следующие:

выплата субсидий семьям на первого ребенка, сейчас их дают на второго и третьего ребенка;

расширение бесплатного образования;

совершенствование программы лечения бесплодия;

ограничение рабочего дня для молодежи до восьми часов;

отмена государственных ограничений на количество детей в семьях;

введение государственных выплат по беременности и родам, сейчас это делают работодатели;

увеличение отпуска для родителей.

Эксперты считают намерения КНР такими методами нарастить рождаемость тщетными. По их словам, они смогут разве что поддержать ее на текущем уровне.“Они не смогут изменить тенденцию к снижению. Но без какой-либо политики поощрения рождаемости рождаемость будет снижаться еще больше”, – подчеркнул Сюцзянь Пэн, старший научный сотрудник Центра политических исследований Университета Виктории в Австралии.Демограф И Фусянь также выразил сомнения в способности изменить ситуацию. Он подчеркнул, что Китай нуждается в "революции парадигмы всей его экономики, общества, политики и дипломатии для повышения рождаемости".По итогам прошлого года, общая численность населения КНР сократилась на 850 000 – до 1,4 миллиарда человек. В 2022 году коэффициент рождаемости упал до минимального значения – 6,77 новорожденных на тысячу человек. К 2050 году ожидается сокращение населения Китая до 1,3 миллиардов человек, а к 2100 году – менее 800 миллионов.