



Китай стремительно сближается с США на фоне российской катастрофы

Вскоре в рамках G 20 состоится встреча Си Цзиньпина и Джо Байдена. Ожидается, что сближение Пекина и Вашингтона будет стремительным и объективным.



Прагматичный Китай и нынешняя Россия не могут быть равноправными партнерами из-за беспрецедентных проблем, возникших в России из-за войны с Украиной. Китай заинтересован в российских ресурсах, а не в ней самой. Пекину невыгодно быть на стороне геополитического аутсайдера.



В то же время, военная агрессия Путина против Украины сплотила и усилила Запад. В таких условиях сближение КНР и США – объективный процесс, который будет развиваться по логическим закономерностям международных отношений.



В свою очередь, США заинтересованы в диалоге с КНР, которая де-факто определяет течение политических и экономических процессов в большинстве стран Азии.