Китай стал самым сильным партнером Саудовской Аравии
Страна провела несколько саммитов с Си Цзиньпином, поэтому в экономическом плане Китай начал захватывать рынки Саудовской Аравии.
Об этом сообщает главный редактор портала "Украина на арабском" Мохаммад Фараджаллах. Он отметил, что еще летом прошло несколько конференций между США и Саудовской Аравией и арабскими странами.
В Саудовской Аравии провели четыре саммита:
- между лидером Китая и королем Саудовской Аравии,
- между Си Цзиньпином с китайской делегацией вместе с делегацией Саудовской Аравии вместе и кронпринцем ибн Салманом,
- китайско-арабский саммит (Саудовская Аравия приглашала лидеров арабских стран для встречи с Китаем),
- отдельно саммит арабских стран.
“Таким образом, Саудовская Аравия дает сигнал, что она – лидер в регионе. В то же время Китай дает сигнал, вышедший на серьезные отношения с этой страной и дал то, о чем Саудовская Аравия намекала США”, – полагает Фараджаллах.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день товарооборот между Китаем и Саудовской Аравией по состоянию на декабрь уже составил 97 миллиардов долларов. Китай стал самым сильным партнером Саудовской Аравии.
Саудовская Аравия выразила обеспокоенность по поводу сделки, которая позволит Ирану производить ядерное оружие – позиция, которая очень близка к позиции Израиля по этому вопросу.