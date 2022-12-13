



Китай стал самым сильным партнером Саудовской Аравии

Страна провела несколько саммитов с Си Цзиньпином, поэтому в экономическом плане Китай начал захватывать рынки Саудовской Аравии.

Об этом сообщает главный редактор портала "Украина на арабском" Мохаммад Фараджаллах. Он отметил, что еще летом прошло несколько конференций между США и Саудовской Аравией и арабскими странами.



В Саудовской Аравии провели четыре саммита:

между лидером Китая и королем Саудовской Аравии,

между Си Цзиньпином с китайской делегацией вместе с делегацией Саудовской Аравии вместе и кронпринцем ибн Салманом,

китайско-арабский саммит (Саудовская Аравия приглашала лидеров арабских стран для встречи с Китаем),

отдельно саммит арабских стран.