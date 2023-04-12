



Китай создаст бесполетную зону возле Тайваня для “космической деятельности”





Министерство транспорта Тайваня в среду заявило, что Китай установил на воскресенье на этой неделе кратковременную бесполетную зону к северу от острова из-за “космической деятельности”. Закрытие полетов произошло после того, как Пекин завершил трехдневные массовые военные учения вокруг Тайваня, в ходе которых он имитировал точечные удары и отрабатывал блокаду острова.



Бесполетная зона, по-видимому, не связана с учениями, поскольку министерство транспорта Тайваня заявило, что Китай ввел ограничение “в зонах схождения многих международных маршрутов, чтобы ограничить полеты для космической деятельности”. Ограничения будут действовать всего 27 минут с 9:30 до 9:57 (с 01:30 до 01:57 по Гринвичу) в воскресенье.



Министерство транспорта добавило, что Китай первоначально объявил о трехдневном закрытии полетов, но изменил сроки после возражений со стороны Тайбэя. Тайвань сообщил Китаю, что “это необоснованное решение создаст огромные и ненужные риски для полетов в регионе и нанесет ущерб правам и интересам международной авиации”.



Представитель правительства Японии ранее заявил, что его правительство также было уведомлено о трехдневной бесполетной зоне.

“Китайские власти уведомили нас об установлении зоны, которая может повлиять на безопасность полетов самолетов для аэрокосмической деятельности с 16 по 18 апреля”, – сказал Хирокадзу Мацуно.