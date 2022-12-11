



Китай смягчил жесткие Covid-ограничения: последствия

На этой неделе после беспрецедентных протестов Китай отменил большинство жестких Covid-ограничений, но в городах, которые уже боролись с их наиболее серьезными вспышками, таких как Пекин, наблюдается резкое снижение экономической активности после их отмены.



Множество предприятий вынуждены закрываться, поскольку инфицированные работники находятся на домашнем карантине, многие люди боятся выходить на улицу из-за более высокого риска заражения.



Из-за отмены регулярного тестирования жителей Пекина на Covid официальные подсчеты новых случаев резко упали. Органы здравоохранения сообщили о 1661 новом заражении в Пекине в субботу, что на 42 процента меньше, чем 3974 заражений за день до смягчения национальной политики.



“Отказ от ноль-Covid в конечном итоге позволит нормализовать структуру потребительских расходов, но более высокий риск заражения будет сдерживать личные расходы жителей“, — считает Марк Уильямс из Capital Economics по Азии.



По данным Capital Economics, экономика Китая может вырасти на 1,6% в первом квартале 2023 года по сравнению с годом ранее и на 4,9% во втором.

Чжун Наньшань, известный китайский эпидемиолог, ожидает, что пройдет несколько месяцев до возвращения к нормальной жизни.



Хотя Китай снял большую часть своих внутренних ограничений, связанных с Covid, его международные границы по-прежнему практически закрыты для иностранцев. Прибывающие путешественники подлежат пятидневному карантину в государственных учреждениях и дополнительно трем дням самоконтроля дома.



Но есть предпосылки на то, что и это правило может измениться.



Управление здравоохранения Дании приняло решение с четверга считать COVID-19 заболеванием, не требующим особых мер, таким же, как грипп или простуда.



С наступлением зимы число серьезных случаев Covid в Израиле растет угрожающими темпами.