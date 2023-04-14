



Китай реформирует систему призыва в армию во время боевых действий

В Китае изменится положение о призыве на военную службу во время войны. Об этом сообщает Global Times.



В ходе реформы в Народно-освободительной армии Китая изменили подход к набору бойцов в военное время. Теперь предпочтение будут отдавать высококвалифицированным студентам из колледжей. Призыв должен будет проводиться сообразно текущим военным нуждам. Главную ответственность за набор бойцов должны нести местные власти военной службы.



Военный аналитик Сон Чжунпин уверен, что набор студентов в армию поможет НОАК повысить общее качество личного состава и создать профессиональные силы. Также устанавливаются правила отзыва квалифицированных ветеранов во время войны.



Новые изменения вступят в силу уже 1 мая. Издание утверждае, что это необходимый шаг для углубления реформы оборонного сектора. Китайские власти планируют реформировать и модернизировать национальную оборону и вооруженные силы до 2035 года. Параллельно с этим в КНР ведут работу по ускорению информатизации и механизации армии.