



Китай проведет интенсивные военные учения на фоне напряженности с США

Вооруженные силы Китая планируют провести пять военных учений в разных регионах на фоне напряженности с Тайванем и США, пишет Bloomberg.



"Управление морской безопасности Китая в четверг, одно из объявленных военных учений будет проходить в течение трех дней в водах у портового города Циндао, где расположена большая военно-морская база Народно-освободительной армии. Во вторник с 9 утра до полудня в этом же районе велись неопределенные " "большие военные действия", – говорится в сообщении.



В последние дни Китай активизировал военную и аэрокосмическую деятельность у своего побережья. В воскресенье Пекин также объявил закрытую территорию севернее Тайваня из-за риска падения обломков от запуска метеорологического спутника.



"Напряженность вокруг Тайваня, который Пекин считает частью Китая, особенно обострилась после встречи президента Цай Инвэнь со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти в Калифорнии в начале этого месяца, что побудило китайскую армию к проведению учений в этом районе", - добавили в сообщении.



