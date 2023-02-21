



Китай презентовал свои инициативы по глобальной безопасности в мире

Ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись, заявил Китай в своем концептуальном документе "Глобальная инициативы по безопасности". Документ был опубликован во вторник, 21 февраля, на фоне растущих рисков и вызовов, с которыми сталкивается мир сегодня, особенно в свете кризиса в Украине, с целью ликвидации коренных причин международных конфликтов и повышения уровня глобальной безопасности.



Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил во вторник на форуме в Пекине, что Китай официально обнародовал этот документ, в котором полностью проработаны идеи и принципы, разъяснены механизмы сотрудничества и подчеркнуты ответственность и твердая решимость Китая в сохранении мира во всем мире, перечисляя 20 основных направлений сотрудничества.



По словам Цинь, документ твердо поддерживает структуру управления безопасностью, ориентированную на ООН, и поддерживает ее усилия по предотвращению войны и руководству послевоенным восстановлением, призывая крупные страны играть ведущую роль в вопросах глобальной безопасности, отказаться от гегемонии и запугивания и строить мирное сосуществование, обеспечивая стабильные и сбалансированные отношения между крупными странами.



“Прошел год с тех пор, как кризис в Украине всесторонне обострился, и ситуация привлекла международное внимание. Китайская сторона глубоко обеспокоена эскалацией конфликта и возможностью выхода событий из-под контроля”, — сказал Цинь.



По словам Цинь, Китай будет продолжать содействовать мирным переговорам, делиться китайской мудростью для всеобъемлющего решения вопроса Украины и работать с международным сообществом над развитием диалога и консультаций для решения проблем, вызывающих обеспокоенность всех сторон в целях обеспечения общей безопасности. В то же время мы призываем соответствующие страны немедленно прекратить подливать масло в огонь, прекратить обвинять Китай и прекратить провоцировать ситуацию, используя ссылки типа "сегодня Украина, завтра Тайвань".



