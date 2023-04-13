



Китай предупреждает Филиппины о "неприятных последствиях" военных связей с США

На фоне сообщений о том, что Манила и Вашингтон, похоже, расширяют свое партнерство за счет военных учений и строительства новых американских военно-морских баз на архипелаге, Китай предупредил Филиппины, что расширение военных связей с США "в конечном итоге приведет к обратным результатам".



Официальный представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь заявил журналистам , что Китай "серьезно обеспокоен и решительно не одобряет" совместное заявление , опубликованное во вторник США и Филиппинами после встречи с высшими должностными лицами обеих стран.



В заявлении, среди прочего, страны выразили "решительные возражения против незаконных морских притязаний, милитаризации осушенных объектов, а также угрожающих и провокационных действий в Южно-Китайском море", особо подчеркнув недавние действия Китая.



"Китай обладает неоспоримым суверенитетом над островами Южно-Китайского моря и прилегающими водами. Совместное заявление США и Филиппин искажает и дискредитирует законную деятельность морских правоохранительных органов китайской стороны и даже выдвигает ложные обвинения против Китая", — сказал Вэньбинь.



На фоне обострения напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе американские и филиппинские силы во вторник начали крупнейшие за последние десятилетия боевые учения на Филиппинах и в прилегающих нейтральных водах. А ранее в этом месяце министерство обороны США объявило о планах открытия четырех новых военно-морских баз на Филиппинах. Три из этих площадок будут находиться в северо-восточной части страны, недалеко от Тайваня в Южно-Китайском море.



Вэньбинь в среду сказал о новых базах, что "намерения, стоящие за созданием этих военных баз, более чем очевидны".



"Мы хотели бы еще раз напомнить соответствующей стране в регионе, что потворство силам за пределами региона не принесет большей безопасности, но вызовет напряженность, поставит под угрозу региональный мир и стабильность и, в конечном итоге, приведет к неприятным последствиям", — предупредил Вэньбинь.