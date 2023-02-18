



Китай предложит "мирный план", но в Украине о нем ничего не знают

Китай впервые официально признал происходящее в Украине войной и предложил свой мирный план для ее прекращения.



С таким заявлением на Мюнхенской конференции выступил главный советник лидера КНР Ван И.



Он подчеркнул, что официальный Пекин уважает территориальную целостность и суверенитет всех стран без исключения.



"Мы, конечно, можем продолжать выкрикивать свою позицию на международных конференциях, подобных этой, но я предлагаю, особенно для моих друзей в Европе, чтобы мы также начали мыслить спокойно. Нам нужно подумать о том, какие усилия мы можем приложить, чтобы положить конец этой войне", - сказал он.



Комментируя слова Вана И, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что понятия не имеет, о каком "китайском мирном плане" идет речь. Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что бессмысленно говорить о таком плане, не увидев его.



"Но чтобы не произошло, какой бы план не появился из разных уголков мира, мы должны всегда фокусироваться на одной вещи: даже если мы очень устали, мы не должны устать бороться за свободу" , – подчеркнул Кулеба.