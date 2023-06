Китай помогает Ирану быстрее поставлять России дроны Shahed, — WSJ

Внутри одного из захваченных дронов нашли китайскую деталь, выпущенную в январе 2023 года. Иранцам понадобилось всего три месяца, чтобы собрать и отправить россиянам Shahed, сбитый в апреле.



Детали китайского производства помогают Ирану быстро собирать боевые беспилотники и поставлять их в Россию. К такому выводу пришли аналитики издания The Wall Street Journal, ссылаясь на исследование британской организации Conflict Armament Research.



Эксперты изучили иранский дрон Shahed-136, захваченный на территории Украины в апреле, и обнаружили преобразователь напряжения, изготовленный в Китае в середине января 2023 года. Эта деталь являлась частью навигационной системы, которая необходима для наведения БПЛА-камикадзе на цель, однако сама по себе является коммерчески доступной.



Исследование показывает, как быстро Иран может собирать и поставлять беспилотники Shahed в Россию. В случае с изученным экземпляром иранским производителям понадобилось всего три месяца. Таким образом китайские детали продолжают поступать в Иран, обеспечивая строительные блоки для его программы беспилотников, несмотря на растущее давление со стороны США и международные санкции, призванные оборвать глобальную цепочку поставок.



The WSJ напомнило, что во время войны США и их союзники пытаются обеспечить Украину большим количеством оружия, чтобы остановить Россию и освободить оккупированные территории. В то же время, россияне обратились за помощью к Ирану, покупая у него дроны-камикадзе. По данным украинских военных, Россия запустила более 700 беспилотников для поражения электростанций, городов и военных объектов, а недавно Белый дом узнал, что иранцы отправили в РФ сотни новых БПЛА на кораблях по Каспийскому морю.



Как отметила ООН в своем отчете, Китай и Гонконг уже давно стали центрами поставок комплектующих для производства беспилотников в Иране. Предприятия из КНР также оказывают Ирану все больше согласно информации некоммерческой организации Wisconsin Project on Nuclear Arms Control.



Помимо китайских, Conflict Armament Research обнаружила в захваченном Shahed-136 технологии, украденные Ираном у Европы еще 17 лет назад. Внутри беспилотника нашли двигатель, произведенный иранской компанией Mado. По мнению исследователей, он является копией немецких двигателей Limbach Flugmotoren L-550.