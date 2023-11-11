



Китай по ряду причин отказался от партнерства с РФ в разработке авиалайнера

КНР по ряду причин решила отказаться от партнерства с России в разработке гражданского самолета CR929, который должен был стать конкурентом Boeing.



Главным требованием Китая при создании любого совместного предприятия - это размещения производства в КНР или по крайней мере 50% всех комплектующих должны быть китайскими. Другое условие - 51% компании должно принадлежать гражданам КНР.



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Еще одной причиной отказа Китая от партнерства с Россией - это сужение рынка России, а для Китая не интересно заходить на рынок, который фактически умирает.