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Китай по ряду причин отказался от партнерства с РФ в разработке авиалайнера
11.11.2023 04:20 Анатолий Кравченко

Китай по ряду причин отказался от партнерства с РФ в разработке авиалайнера

КНР по ряду причин решила отказаться от партнерства с России в разработке гражданского самолета CR929, который должен был стать конкурентом Boeing.

Главным требованием Китая при создании любого совместного предприятия - это размещения производства в КНР или по крайней мере 50% всех комплектующих должны быть китайскими.  Другое условие  - 51% компании должно принадлежать гражданам КНР.

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Еще одной причиной отказа Китая от партнерства с Россией - это сужение рынка России, а для Китая не интересно заходить на рынок, который фактически умирает.

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