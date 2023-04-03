



Китай перестал рассматривать Курилы как “оккупированную Россией территорию,”

Председатель КНР Си Цзиньпин не поддержал претензии Японии на Курильские острова в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает японское агентство Kyodo News, ссылаясь на источник в Китае.



По его словам, во время переговоров, проходивших в Москве в марте, Си Цзиньпин сообщил Путину, что Китай “не принимает ни одну из сторон” в территориальном споре. То есть, отметил источник, Китай занял нейтралитет в этом вопросе.



Последние десятилетия Китай официально считал, что четыре спорных острова принадлежат Японии. В 1964 году лидер КНР Мао Цзэдун объявил, что Китай поддерживает территориальные претензии Японии и считает, что Россия должна вернуть Курилы. Китайское правительство придерживалось этой позиции, хотя в последние годы публично об этом не объявляли. На картах в Китае спорные острова обозначены как “оккупированные Россией”, отмечает Kyodo.



Собеседники агентства добавили, что решение Китая изменить свою позицию по Курилам может усложнить урегулирование спора, поскольку Россия “вряд ли уступит в этом вопросе теперь при поддержке Китая”.



СССР присоединил Курилы по итогам Второй мировой войны. В 1956 году Советский Союз подписал с Японией мирную декларацию, пообещав вернуть острова Шикотан и Хабомаи, когда стороны заключат мирный договор. В дальнейшем власти Японии стали требовать возвращения всех островов, и мирный договор так и не подписали.



Вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину, в марте 2022 года, власти России прекратили переговоры о мирном договоре с Японией, которая присоединилась к санкциям Запада. Спустя месяц, в апреле, МИД Японии впервые с 2003 года назвал Курильские острова “незаконно оккупированной” территорией.