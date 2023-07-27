



Китай передает РФ военные технологии и помогает обходить санкции, — разведка США

Китай помогает России уклоняться от западных санкций и, вероятно, предоставляет военные технологии стране-агрессору.



Об этом сообщает агентство Reuters, со ссылкой на отчет американских спецслужб, опубликованный в четверг, 27 июля.



В разведке CША утверждают, что Китай помогает России уклоняться от западных санкций и, вероятно, предоставляет Москве военные технологии и технологии двойного назначения для использования в войне против Украины.



"КНР предоставляет некоторые технологии двойного назначения, которые московские военные использует для продолжения войны в Украине, несмотря на международные санкции и экспортный контроль", — говорится в отчете.



По данным разведки, государственные оборонные компании КНР отправляли "навигационное оборудование, технологии РЭБ и детали истребителей" для российских оборонных компаний, находящихся под санкциями.



Также сообщается, что Китай стал :еще более важным партнером" России после того, как Москва вторглась в Украину в прошлом году.



США и их союзники неоднократно заявляли, что Китай рассматривает возможность поставки оружия России.



По данным американских СМИ, речь может идти о дронах, боеприпасах и артиллерии.



21 июля советник президента Франции Эммануэля Макрона, заявил, что Китай поставляет военное оборудование России для использования его в войне против Украины.



По данным СМИ, Китай продолжает поставлять России нелетальное оружие. В этом году объем импорта беспилотников из Китая в РФ составил более 100 миллионов долларов, что в 30 раз превышает объем импорта в Украину.