



Китай отменил запланированный визит Борреля

Китай отменил без указания причин запланированную на следующую неделю поездку главы Европейского союза по внешней политике Жозепа Борреля, заявил во вторник официальный представитель ЕС.



"К сожалению, китайские коллеги проинформировали нас о том, что запланированные даты на следующей неделе больше невозможны, и теперь мы должны искать альтернативы", — заявила Reuters пресс-секретарь Набила Массрали в письменном заявлении во вторник.



Боррель должен был посетить Пекин 10 июля, чтобы встретиться со своим китайским коллегой и обсудить "стратегические вопросы", включая права человека и войну, развязанную Россией в Украине.



Это уже второй раз в этом году, когда поездка Боррелля отменяется. Он не смог приехать в апреле из-за положительного результата теста на COVID-19.