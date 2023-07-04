Новости » Политика
Китай отменил запланированный визит Борреля
04.07.2023 17:10 Евгения Маркова

Китай отменил запланированный визит Борреля

Китай отменил без указания причин запланированную на следующую неделю поездку главы Европейского союза по внешней политике Жозепа Борреля, заявил во вторник официальный представитель ЕС.

"К сожалению, китайские коллеги проинформировали нас о том, что запланированные даты на следующей неделе больше невозможны, и теперь мы должны искать альтернативы", — заявила Reuters пресс-секретарь Набила Массрали в письменном заявлении во вторник.

Боррель должен был посетить Пекин 10 июля, чтобы встретиться со своим китайским коллегой и обсудить "стратегические вопросы", включая права человека и войну, развязанную Россией в Украине.

Это уже второй раз в этом году, когда поездка Боррелля отменяется. Он не смог приехать в апреле из-за положительного результата теста на COVID-19.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK

Опросы

© 2000 — 2023

Top.Mail.Ru