



Китай отменил видеообращение лидера ЕС на открытии крупной торговой выставки

Китайские организаторы крупной торговой выставкой в ​​Шанхае, отменили показ видеообращения президента Европейского совета на церемонии открытия, в котором он критиковал "незаконную войну" России против Украины и призывал к снижению торговой зависимости ЕС от Китая, пишет Reuters



Ни один из соорганизаторов выставки, министерство торговли Китая и городское правительство Шанхая, не ответили на запросы Reuters о комментариях. Представитель министерства иностранных дел Китая отрицал, что знает об этом.



"Я не в курсе соответствующей ситуации и не могу комментировать это", — заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь на регулярном брифинге в Пекине во вторник.



Среди других высокопоставленных лиц, выступивших на церемонии после Си, были директор-распорядитель Международного валютного фонда, генеральный директор Всемирной торговой организации и президенты Индонезии, Шри-Ланки и Беларуси, сообщается на официальном сайте выставки.



Речь президента Европейского совета должна была резко критиковать "незаконную войну России против Украины" и говорить, что Европа извлекает из нее "важные уроки", согласно выдержкам из выступления, предоставленным дипломатами ЕС.



Мишель должен был сказать, что Европа чрезмерно зависела от России в плане ископаемого топлива, что привело к торговому дисбалансу.



"В Европе мы хотим баланса в наших торговых отношениях... чтобы избежать чрезмерной зависимости", — сказали дипломаты, знакомые с тем, что он собирался сказать. "Это относится и к нашим торговым отношениям с Китаем".



Мишель также собирался призвать Китай сделать больше, чтобы положить конец кровопролитию в Украине.



Ожидается, что и Си, и Мишель примут участие и встретятся на саммите глав государств G20 на Бали в следующий вторник и среду.



Президент Европейского совета является одним из высокопоставленных должностных лиц Европейского союза, в обязанности которого входит представление блока на международных саммитах и ​​двусторонних саммитах с главами других государств.



С 2019 года ЕС официально рассматривает Китай как партнера, экономического конкурента и системного соперника.



Служба внешней политики ЕС заявила в газете в прошлом месяце, что теперь Пекин следует рассматривать в первую очередь как конкурента, который продвигает "альтернативное видение мирового порядка".

