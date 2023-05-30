



Китай отклонил просьбу США о встрече глав оборонных ведомств

Китай отклонил просьбу Соединенных Штатов о встрече глав министерств обороны в кулуарах ежегодного форума по безопасности в Сингапуре в предстоящие выходные, сообщила в понедельник Wall Street Journal.



"Ночью КНР проинформировала США, что они отклонили наше приглашение госсекретаря (Ллойда) Остина в начале мая встретиться с министром национальной обороны КНР Ли Шанфу в Сингапуре на этой неделе", — говорится в заявлении Пентагона для издания. Департамент верит в открытое общение, "чтобы конкуренция не переросла в конфликт".



На прошлой неделе официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что министерство обороны ведет переговоры, чтобы начать разговор между Ллойдом и его китайским коллегой.



Кирби также сказал, что существует возможность встречи между торговым представителем США Кэтрин Тай и ее китайским коллегой во время встречи Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Детройте.

