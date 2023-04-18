Новости » Политика
Китай опровергает заявления США о “секретном полицейском участке” в Нью-Йорке
18.04.2023 12:01 Ирина Демьянова

Китай опровергает заявления США о “секретном полицейском участке” в Нью-Йорке

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь во вторник, 18 апреля, опроверг заявления США о китайском “секретном полицейском участке“ в Нью-Йорке.

Китай придерживается политики невмешательства в другие страны, и этих предполагаемых полицейских участков не существует, сказал Ван на регулярном брифинге.

Федеральные агенты США арестовали двух жителей Нью-Йорка за то, что они якобы управляли китайским “тайным полицейским участком“ в китайском квартале Манхэттена в понедельник, 17 апреля, что, по словам прокуратуры, было частью подавления предполагаемых преследований Пекином диссидентов.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы