



Китай опровергает заявления США о “секретном полицейском участке” в Нью-Йорке

Официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь во вторник, 18 апреля, опроверг заявления США о китайском “секретном полицейском участке“ в Нью-Йорке.



Китай придерживается политики невмешательства в другие страны, и этих предполагаемых полицейских участков не существует, сказал Ван на регулярном брифинге.



Федеральные агенты США арестовали двух жителей Нью-Йорка за то, что они якобы управляли китайским “тайным полицейским участком“ в китайском квартале Манхэттена в понедельник, 17 апреля, что, по словам прокуратуры, было частью подавления предполагаемых преследований Пекином диссидентов.

