



Китай объяснил свою позицию по войне в Украине: "Не подливали масла в огонь"

В МИД Китая объяснили позицию страны по поводу войны в Украине. И отметили, что Пекин углубит связи с Москвой в следующем году. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И, сообщает The Guardian.



"Китай будет углублять стратегическое взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество с Россией. Что касается кризиса в Украине, мы последовательно отстаивали фундаментальные принципы объективности и беспристрастности, не отдавая предпочтения той или иной стороне, не подливая масла в огонь, тем более не отыскивая эгоистических выгод из ситуации", – заявил Ван И.



Также он обвинил США в "ухудшении американо-китайских отношений", заявив, что Пекин "решительно отверг ошибочную политику Вашингтона", которая продолжала рассматривать Пекин как своего "главного конкурента".



Ранее лидер Китая Си Цзиньпин провел встречу с заместителем Совета безопасности РФ Дмитрием Медведевым, в ходе которой стороны заявили об "усилении стратегического сотрудничества".