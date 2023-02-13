



Китай: США запустили 10 воздушных шаров в наше воздушное пространство

В понедельник, 13 февраля, Китай обвинил Соединенные Штаты в полетах на воздушных шарах над своей территорией, ответив на заявления Вашингтона о том, что Пекин якобы отправлял разведывательные самолеты.



Отношения между США и Китаем еще больше ухудшились после того, как Вашингтон в начале февраля сбил предполагаемое китайское устройство для шпионажа, которое, по утверждению Пекина, предназначалось для гражданских целей. С тех пор над США и Канадой было сбито еще несколько подобных устройств, хотя Пекин признал лишь, что первое из них принадлежало Китаю.



В выходные государственные СМИ Китая сообщили, что у восточного побережья страны был замечен неопознанный летающий объект, и что военные готовятся сбить его.



Пекин в понедельник отказался комментировать это сообщение, переадресовав журналистов в Министерство обороны, которое не ответило на просьбу AFP о комментарии.



Однако Китай обвинил Соединенные Штаты в том, что с января 2022 года они отправили более 10 воздушных шаров в их воздушное пространство.



"Нередко США незаконно вторгаются в воздушное пространство других стран, - сказал на брифинге представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь. - Только с прошлого года американские воздушные шары более 10 раз незаконно пролетали над Китаем без какого-либо разрешения китайских властей".



На вопрос о том, как Китай отреагировал на эти предполагаемые вторжения, Ван сказал, что Пекин отнесся к этим инцидентам ответственно и профессионально.



"Если вы хотите узнать больше о незаконном проникновении американских высотных аэростатов в воздушное пространство Китая, я предлагаю вам обратиться к американской стороне", - добавил он.



AFP обратилось в Госдепартамент США и Пентагон за комментариями по поводу обвинений Пекина, но пока не получило ответа.



Тем временем, американцы следят за небом, поскольку поступают сообщения о растущем количестве воздушных вторжений.



В воскресенье, 12 февраля, Пентагон заявил, что пока не знает, что представляют собой три других объекта - один сбитый в пятницу над Аляской, другой в субботу над канадской территорией Юкон и последний в воскресенье над озером Гурон. Объект, сбитый в воскресенье, отслеживался почти сутки и не был похож на предполагаемый китайский аэростат наблюдения, который был уничтожен у Атлантического побережья 4 февраля.



Байден приказал сбить последний объект "из соображений осторожности", сказал высокопоставленный представитель администрации. Чиновник описал объект как восьмиугольную структуру со свисающими с нее нитями. Дрейфуя на высоте около 6 000 метров над Мичиганом, он мог представлять опасность для гражданской авиации.



